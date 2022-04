Ukraina: Cztery osoby ranne w eksplozjach w okupowanym Enerhodarze

W Enerhodarze w wyniku serii eksplozji i strzałów oddanych przez wojska rosyjskie zostały ranne cztery osoby - podał w sobotę koncern Enerhoatom, którego oświadczenie cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Miejscowi lekarze robią wszystko, co możliwe przy niemal całkowitym braku lekarstw i materiałów, by ratować zdrowie i życie rannych. Niektórzy poszkodowani będą w sobotę wypisani do domów - informuje agencja za komunikatem Enerhoatomu.

Eksplozje i serie z moździerzy rozległy się, gdy mieszkańcy Enerhodaru, okupowanego przez wojska rosyjskie, zaczęli się rozchodzić po mityngu poparcia dla Ukrainy - pisze Interfax-Ukraina.

Dodano, że w mieście rozpoczęło się zagłuszanie łączności - nie można dzwonić i nie działa internet.

W położonym na południowym wschodzie Ukrainy Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa - największa elektrownia jądrowa w Europie, zbudowana w latach 1980-1986. Elektrownia została zajęta przez wojska rosyjskie w nocy z 3 na 4 marca.