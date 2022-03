Ukraina: Daniłow: w najbliższych dniach otrzymamy od USA potrzebną broń

W najbliższych dniach Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych m.in. systemy obrony przeciwlotniczej oraz inną potrzebną nam broń - poinformował w sobotę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"USA potwierdziły to publicznie. Będą to Stingery, Javeliny i systemy przeciwpancerne, nasze wojsko tego potrzebuje. Wkrótce ta broń będzie na terenie naszego kraju. To kwestia dni" - powiedział Daniłow.

16 marca prezydent USA Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie m.in. systemy obrony powietrznej w celu przeciwdziałania rosyjskiej agresji.

Amerykańska administracja zaznaczyła, że zapowiadany pakiet pomocowy będzie obejmował: 800 jednostek systemów obrony przeciwlotniczej różnego zasięgu, drony, 9000 sztuk systemów przeciwpancernych, 7000 sztuk broni ręcznej i 20 milionów sztuk amunicji.