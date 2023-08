Ukraina: Dawny pałac Grocholskich w Czerwonem przejęty przez państwo od Patriarchatu Moskiewskiego

Państwo ukraińskie odzyskało pałac w miejscowości Czerwone w obwodzie żytomierskim, zbudowany niegdyś dla polskiego szlachcica Adolfa Grocholskiego - poinformowało w czwartek ministerstwo kultury w Kijowie. Pałac był używany przez Cerkiew prawosławną podlegającą Patriarchatowi Moskiewskiemu.

Resort kultury podał, że sąd gospodarczy obwodu żytomierskiego nakazał zwrot zabytku do mienia państwowego. Pałac powstał w połowie XIX wieku na zamówienie Grocholskiego, właściciela wsi Czerwone. Nie znajdował się długo w rękach tego rodu - po śmierci Grocholskiego w 1863 roku posiadłość odkupił przemysłowiec Nikołaj (Mykoła) Tereszczenko i znana jest teraz jako pałac Tereszczenków.

Pałac w stylu neogotyckim jest dziś na wpół zniszczony. Władze lokalne twierdziły, że jeśli przejdzie na własność samorządu, to będzie można zabiegać o wpisanie go do krajowego rejestru zabytków i restaurację. Od 2000 roku Cerkiew wykorzystywała gmach jako klasztor żeński. W czasach sowieckich, do lat 80. XX wieku, mieściła się w nim szkoła.