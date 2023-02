Ukraina: Demontaż pomników radzieckiego lotnika Czkałowa i generała Watutina w Kijowie

W środę w Kijowie zdemontowano pomnik radzieckiego lotnika Walerija Czkałowa, natomiast w czwartek zostanie rozebrany monument upamiętniający generała Nikołaja Watutina - powiadomił portal Ukrainska Prawda za resortem kultury Ukrainy i administracją Kijowa.

We wtorek oba pomniki wykreślono z rejestru zabytków, co umożliwiło ich szybki demontaż. Rzeźba przedstawiająca Czkałowa trafi do Państwowego Muzeum Lotnictwa Ukrainy w Kijowie - poinformował serwis.

Czkałow był jednym z najsłynniejszych radzieckich lotników, uwiecznionym w propagandzie Kremla jako autor rekordowych osiągnięć, m.in. pierwszego przelotu nad Biegunem Północnym.

Generał Watutin, który dowodził podczas II wojny światowej m.in. 1. Frontem Ukraińskim, zginął w 1944 roku z rąk bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

W kwietniu, dwa miesiące po inwazji Rosji na sąsiedni kraj, władze Kijowa oświadczyły, że w stolicy Ukrainy dojdzie do zmiany nazw blisko 300 ulic oraz demontażu 60 obiektów (pomników, tablic pamiątkowych etc.) związanych z ZSRR, Rosją i Białorusią. Podobne decyzje podjęto też w większości innych miejscowości na Ukrainie.