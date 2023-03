Ukraina: Deputowany Kniażycki: Putin odpowie za wszystkie zbrodnie, nakaz aresztowania to dopiero początek

Władimir Putin odpowie za wszystkie swoje zbrodnie, a nakaz jego aresztowania, który wydał Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze to dopiero początek – skomentował w piątek PAP ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniażycki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Nakaz aresztowania Putina to dopiero pierwszy krok. Odpowie on nie tylko za zbrodnie wojenne na Ukrainie, ale i za zestrzelenie samolotu MH-17" - powiedział polityk, który jest współprzewodniczącym grupy ds. polsko-ukraińskich kontaktów parlamentarnych.

Przypomniał, że w lutym międzynarodowy zespół śledczy uznał, iż istnieją "mocne przesłanki", że to właśnie Putin podjął decyzję o przekazaniu separatystom na Ukrainie broni, wykorzystanej do zestrzelenia nad Donbasem samolotu pasażerskiego linii Malaysia Airlines w lipcu 2014 roku. Zginęło wówczas 298 osób.

"Zbrodnia musi być ukarana. Inaczej wszystko, na czym oparta jest współczesna cywilizacja europejska, zostanie podważone" - podkreślił Kniażycki.

Zdaniem deputowanego nakaz aresztowania Putina nie wpłynie na jego pozycję w rosyjskim społeczeństwie. "Społeczeństwo rosyjskie jest totalitarne, więc nie będzie to miało wpływu na to, jak jest odbierany w Rosji" - wskazał.

"Putin zostanie ukarany, a Ukraina wygra wojnę mimo wszystkich prób Putina zawiązania sojuszu z innymi przywódcami totalitarnymi. To nie ulega wątpliwości" - powiedział polityk.

"Decyzja Trybunału pokazuje, że europejska demokracja jest silna i ma zamiar bronić zasad, na których jest oparta. Jest to przede wszystkim praworządność. Inaczej nie może być. To jest walka między autorytaryzmem, dla którego prawo i wartość życia ludzkiego nic nie znaczy, a demokracją, dla której te wartości są na pierwszym miejscu. To pokazuje, że demokracja nie zamierza rezygnować ze swoich zasad" - oświadczył Kniażycki.

Z Kijowa Jarosław Junko