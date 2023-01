Ukraina: Deputowany: śmierć kierownictwa MSW w katastrofie śmigłowca to ogromna strata w warunkach wojennych

Śmierć kierownictwa MSW Ukrainy wraz z jego szefem Denysem Monastyrskim w katastrofie śmigłowca, to ogromna strata, zwłaszcza w warunkach wojny z Rosją – powiedział PAP deputowany Serhij Rachmanin, członek komisji bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.

"Zrozumiałe, że w warunkach wojennych jest to ogromna strata, bo chodzi przecież o ministra spraw wewnętrznych, jego pierwszego zastępcę i wiceministra. Jest to ogromna strata, ale zasoby kadrowe pozwalają na szybkie nominowanie następców. Jest to jednak niebywała tragedia" - podkreślił.

Śmigłowiec, którym w środę rano leciał minister Monastyrski i jego dwóch zastępców, rozbił się w środę rano w mieście Browary pod Kijowem. Maszyna upadła na teren przedszkola. Według najnowszych danych zginęło 16 osób, w tym troje dzieci. Wcześniej mówiono o 18 ofiarach śmiertelnych.

Pytany o przyczyny wypadku Rachmanin powiedział, że we wstępnych wersjach śledztwa wymienia się dwa najbardziej prawdopodobne powody.

"Oficjalnych wersji jeszcze nie ma. Wstępne mówią o złych warunkach pogodowych i niskiej wysokości, na jakiej leciał śmigłowiec" - przekazał deputowany w rozmowie z PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko