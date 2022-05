Ukraina: Deputowany: tragedia Azowstalu to nie tylko ukraińska, ale i ogólnoświatowa tragedia

Tragedia Azowstalu to nie tylko ukraińska, ale i ogólnoświatowa tragedia - ocenił w rozmowie z PAP były doradca prezydenta Ukrainy, deputowany partii Sługa Narodu Mykyta Poturajew. „To przykład zupełnie nieludzkiego postępowania rosyjskiej armii i władz. Poczynając od Putina, a kończąc na ostatnim poruczniku próbującym zabić Ukraińców broniących" tych zakładów – powiedział.

Zwrócił uwagę, że obecnie ukraińska armia nie ma możliwości odblokowania mariupolskiego kombinatu, ostatniego punktu ukraińskiego oporu w kontrolowanym przez Rosjan Mariupolu.

"Nie winimy tu nikogo, ale jeśli do końca pierwszego miesiąca wojny otrzymalibyśmy broń, o którą prosiliśmy w pierwszym tygodniu, to Mariupol mógłby zostać odbity. Teraz będzie to dużo trudniejsze" - zaznaczył.

Wyraził zrozumienie, że w pierwszych tygodniach wojny duża część europejskich przywódców nie wierzyła, że Ukraina może wygrać. "Dlatego nie chcieli przekazać uzbrojenia, aby nie wpadło ono później w ręce Rosji. Niestety stworzyło to sytuację, w której pomoc zachodnia jest spóźniona o co najmniej dwa tygodnie. Teraz już wiemy, że otrzymamy całe uzbrojenie, niestety później, niż tego oczekiwaliśmy" - dodał polityk.

Azowstal broniony jest przez pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej. W ostatnim czasie dzięki konwojom humanitarnym udało się uratować kilkuset cywilów, którzy schronili się na terenie zakładów.

W poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że z mariupolskiego kombinatu ewakuowano ponad 260 żołnierzy, w tym 53 rannych przewieziono do szpitala, a pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości.

Jak przekazał w niedzielę jeden z walczących w Mariupolu, rannych było tam 600-700 żołnierzy, z których 40-50 było w stanie krytycznym. W zakładach skończyła się woda pitna, wojskowi piją wodę produkcyjną i jedzą jeden posiłek dziennie, by oszczędzać żywność.

