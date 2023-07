Ukraina: Deputowany z komisji obrony: stworzyliśmy i testujemy własne systemy obrony powietrznej

Ukraina stworzyła i testuje własne systemy obrony powietrznej średniego zasięgu – poinformował w sobotę Jehor Czerniew, wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.

"Mamy systemy obrony powietrznej. Najnowsze. Obecnie są to systemy średniego zasięgu. Nie jest to oczywiście odpowiednik systemów Patriot, SAMP-T czy IRIS-T, ale myślę, że można je porównać z HAWK; to systemy produkcji ukraińskiej" - powiedział Czerniew w telewizji.

Jego wypowiedź przytacza agencja Interfax-Ukraina.

Deputowany oznajmił, że stworzony na Ukrainie system przechodzi obecnie "testowanie i jest ono dość udane".

Polityk dodał także, że ukraińska zbrojeniówka zaangażowała "maksymalne zasoby, by zwiększyć produkcję amunicji". W proces ten zaangażowane są zarówno struktury państwowe, jak i prywatne. "Pocisk produkowany na Ukrainie jest trzykrotnie tańszy niż to, co kupujemy w innych krajach, np. amunicja kalibru 122 i 152 mm" - oznajmił Czerniew.