Ukraina: Deputowany: za poprawność Niemiec w sprawie dostaw czołgów płacimy życiem żołnierzy

Za „poprawność polityczną Niemiec” w sprawie dostaw czołgów dla Ukrainy nasi żołnierze płacą życiem – powiedział PAP Mykyta Poturajew z rządzącej ukraińskiej partii Sługa Narodu. Doceniamy to, że Polska jest kluczowym lobbystą w tej sprawie – dodał.

"Bardzo doceniamy stanowisko Polski, bo Polska jest jednym z kluczowych lobbystów w tej kwestii" - podkreślił polityk.

W piątek na spotkaniu sojuszników NATO w bazie wojskowej Ramstein w Niemczech przedstawiciele 50 krajów wspierających Ukrainę dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Podczas spotkania uczestnikom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dostawy niemieckich czołgów Leopard na Ukrainę.

"Te kraje, a w szczególności Niemcy, które blokują dostawy, powinny wiedzieć, że ich ostrożność naprawdę kosztuje setki istnień Ukraińców. Taka jest właśnie zapłata za tę poprawność" - oświadczył Poturajew.

Polska zapowiedziała, że gotowa jest przekazać Ukrainie kompanię czołgów Leopard, jednak podkreśliła, że nastąpi to, gdy uda się zbudować koalicję międzynarodową w tej sprawie, a zgodę na dostawy tych maszyn wyrazi ich producent, czyli Niemcy.

"Jestem przekonany, że Polska będzie pierwszym państwem, które stanie na czele dostaw Leopardów na Ukrainę. Czołgi są potrzebne, szczególnie dla wyzwolenia południa Ukrainy. Bez nich będzie to o wiele trudniejsze do zrobienia" - ocenił Poturajew.

Polityk wyraził jednocześnie przekonanie, że broń, którą obiecano Ukrainie w Ramstein, pozwoli na kontynuację działań przeciwko agresji Rosji.

"Ramstein dał nadzieję i podstawy dla kontynuacji ukraińskiego sprzeciwu wobec Rosji. Broni nigdy nie jest za wiele, ale to, co dostaliśmy i to, co jeszcze dostaniemy, pozwoli Ukrainie na kontratakowanie i dalsze wyzwalanie ukraińskich ziem. Jestem przekonany, że Moskale odczują siłę zjednoczonych dostaw uzbrojenia Ukrainy ze strony wszystkich jej sojuszników" - powiedział Poturajew PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko