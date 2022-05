Ukraina: Deputowany: zwycięstwo z Rosją jest dla nas jedynym sposobem na ocalenie życia

Zwycięstwo w wojnie z Rosją jest dla nas jedynym sposobem na ocalenie życia; z każdym tygodniem dostajemy więcej uzbrojenia i wygrana jest coraz bliżej – powiedział w rozmowie z PAP ukraiński deputowany Nikita Poturajew.

Były doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy z partii Sługa Ludu w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na cele stron toczącej się wojny na Ukrainie.

"Rosjanie mówią jasno, że przyszyli, aby zniszczyć państwo i naród ukraiński. Jasno też widać, że ich celem jest zabicie jak największej liczby Ukraińców. Naszym celem jest zwycięstwo w tej wojnie. Zwycięstwo, które jest dla nas jedynym sposobem na ocalenie życia" - powiedział polityk.

Poturajew podkreślił, że dla Ukraińców wygrana oznacza całkowite przywrócenie terytorialnej integralności na wszystkich granicach. "Społeczeństwo ukraińskie nie pójdzie w tej kwestii na żadne kompromisy" - zapewnił.

Jak dodał, niezbędne jest też postawienie przed trybunałami międzynarodowymi rosyjskich zbrodniarzy wojennych. "To kluczowy element przywrócenia stabilność w Europie. To nie jest tylko kwestia zwycięstwa Ukrainy. To kwestia europejskiego, globalnego bezpieczeństwo" - dodał.

Deputowany podkreślił, że Ukraina z każdym tygodniem otrzymuje więcej sprzętu wojskowego z zagranicy. Tym samym - dodał - zwycięstwo Ukrainy jest coraz bliżej.

Poturajew pytany o sytuację humanitarną na Ukrainie przyznał, że mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Jak zaznaczył, nie jest to jednak katastrofa. Wyraził przy tym przekonanie, że przy wykorzystaniu własnym możliwości i przy pomocy międzynarodowych partnerów uda się ten kryzys przezwyciężyć.

"Rzeczywiście straciliśmy bezpowrotnie wiele przedsiębiorstw np. w Charkowie. Wiele z nich trzeba będzie budować od zera. I rzeczywiście mamy kryzys i to jest tragiczne. Ale jest też szansa i nowe możliwości. Wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami będziemy mogli zbudować zupełnie nową, nowoczesną gospodarkę" - dodał.

Polityk zauważył przy tym, że w wyniku wojny Ukraina straciła znaczącą część produktu krajowego. "Oczywiście otrzymujemy wsparcie finansowe nie tylko z Europy. Potrzebujemy jednak także, i pracujemy nad tym z naszymi zachodnimi sąsiadami, celowych programów. Chodzi np. o wsparcie instytucji kultury, bibliotek, muzeów, teatrów. Moi koledzy pracują również nad wsparciem celowym szpitali i klinik" - mówił.

Jak zaznaczył, wojna wyrządziła dotkliwe szkody w każdej sfery życia Ukraińców. Podkreślił, że ukraińskie władze opracowują szczegółowe szacunki potrzeb i propozycje programów wsparcia. "Na podsumowanie trzeba będzie jeszcze poczekać. Tym bardziej, że każdy dzień przynosi dodatkowe straty. Ale już teraz możemy powiedzieć, że straty np. w sektorze infrastruktury wynoszą co najmniej 300 mld euro" - podał.

Zwrócił uwagę, że setki tysięcy Ukraińców czekają na powrót do kraju, a niektórzy z nich już się na to zdecydowali. Jak zaznaczył, wielu uchodźców nie ma jednak do czego wracać. "Niektóre miejscowości nadal pozostają pod tymczasową okupacją, a w innych domy zostały całkowicie zburzone" - powiedział Poturajew.

Docenił przy tym międzynarodową pomoc udzielaną uchodźcom ukraińskim. "Oczywiście największą pomoc w tym zakresie otrzymujemy z Polski. Jesteśmy za nią niesamowicie wdzięczni Polakom, polskim politykom i samorządowcom. Ciężko wyrazić tę wdzięczność" - powiedział polityk.

Z Kijowa Mateusz Mikowski