Ukraina: Detonacje w składzie rosyjskiej amunicji w okupowanym Melitopolu trwały pięć godzin

Magazyn rosyjskiej amunicji został zniszczony w ostatni weekend w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy; detonacje trwały co najmniej pięć godzin - powiadomił w poniedziałek lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

"W miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę, zniszczony został skład amunicji, który znajdował się w centrum miasta na terenie jednego z zakładów przemysłowych" - oświadczył mer, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Wyjaśnił, że w tym miejscu dwa przedsiębiorstwa znajdują się w niewielkiej odległości, "niemalże przez płot", i magazyn amunicji stał się celem ataku sił ukraińskich. "Detonacje trwały co najmniej pięć godzin - od pierwszej w nocy do szóstej rano"; o godz. 13 następnego dnia doszło do ostatecznego zniszczenia magazynu - relacjonował Fedorow.

Mer zauważył, że po takich incydentach okupanci wzmacniają terror wobec ukraińskiej ludności cywilnej w Melitopolu. W szczególności, Rosjanie zabronili od 9 stycznia podróżowania bez specjalnych przepustek pomiędzy miastami na okupowanych obszarach obwodu zaporoskiego.

Jak relacjonował Fedorow, w Melitopolu pogorszyła się sytuacja z opieką medyczną, ponieważ Rosjanie masowo przywożą swych rannych do szpitali w mieście i regionie. Mer powiedział także, że do miejskiej kostnicy przywieziona została duża liczba ciał żołnierzy rosyjskich i "nawet kostnica nie jest teraz dostępna dla ludności cywilnej".