Ukraina: Dmytro Stus: ta wojna jest też za Szewczenkę, za jego idee

Służymy Szewczence. Chronimy go, ta wojna jest też za jego idee. On stwierdził, że przeznaczeniem ukraińskiego artysty jest służba narodowi ukraińskiemu - powiedział PAP Dmytro Stus, syn sławnego ukraińskiego poety, obecnie dyrektor Narodowego Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie.

24 lutego, w dniu inwazji, rano, po siódmej, pojechałem do Muzeum. Od kilku lat mieszkam pod Kijowem, - mówi dyrektor Narodowego Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie Dmytro Stus, i jadąc do śródmieścia, zobaczyłem ogromny korek w którym utknęli mieszkańcy, chcący opuścić miasto. Tradycyjnie o tej porze korek jest w kierunku śródmieścia - tego dnia było inaczej - dodaje.

W Muzeum byłem już około godziny dziewiątej i wraz z głównym inżynierem i kilkoma pracownikami naukowymi, którzy nie bali się przyjść tego dnia do pracy zaczęliśmy się naradzać, co mamy robić. Rozumieliśmy, że musimy rozpocząć prace zabezpieczające nasze zbiory w warunkach, które znaliśmy wyłącznie z podręczników.I to nie tylko zbiory w głównym budynku muzeum ale też w jednym z jego oddziałów w Kijowie , który się znajduje w pobliżu Majdanu. Stamtąd również udało nam się wywieźć wszystkie oryginały Szewczenki.

Rozdzieliliśmy się na kilka grup, by jednocześnie rozpocząć zabezpieczanie eksponatów i najcenniejszych zbiorów Muzeum, przede wszystkim oryginałów Szewczenki, w tym najsłynniejszego obrazu Tarasa Szewczenki "Kateryna", który jest również określany mianem "ukraińskiej Madonny". Udało nam sie doprowadzic do tego, że około godz. 18-19 wszystkie oryginały Szewczenki były w bezpiecznym miejscu.

Nie mogłem przez cały czas przebywać w Muzeum ze względów rodzinnych, gdyż moja mama (Walentyna Popeluch - żona Wasyla Stusa - ukraińskiego poety, więźnia politycznego, dysydenta, tłumacza i obrońcy praw człowieka- PAP) była ciężko chora, - mówi Dmytro Stus. Mama odeszła 25 marca przy dźwiękach eksplozji bomb i huku wrogich ostrzałów.

W Muzeum, w którym została wzmocniona ochrona, przez cały czas przebywał główny inżynier, którego odwiedzałem raz na dwa-trzy dni. Pracownicy naukowi sporadycznie przychodzili do Muzeum i przynosili jedzenie ochroniarzom. Gdy spod Kijowa jechałem do Muzeum, starałem się znaleźć odpowiedni moment, gdyż dokoła wsi, w której mieszkam, stacjonowały wojska rosyjskie, a wieś była w szarej strefie. Około 2,5 km Trasy Żytomierskiej, którą również miałem pokonywać, były bardzo niebezpieczne, gdyż właśnie tam toczyły się walki. Dzięki znajomości terenu udawało mi się dojeżdżać do Muzeum w miarę bezpiecznie.

Teraz wznowiliśmy działalność - jednak do Muzeum na razie odwiedzających nie zapraszamy,organizujemy wycieczki pt. "Kijów Szewczenki", w trakcie której opowiadamy o kijowskich miejscach ukraińskiego wieszcza narodowego. Pod koniec tygodnia w atrium Muzeum odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody Gongadze (Georgij Gongadze - ukraiński dziennikarz gruzińskiego pochodzenia, który był znany z krytykowania prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy i jego otoczenia. Został zamordowany w 2000 roku- PAP).

W połowie czerwca zamierzamy otworzyć parter dla zwiedzających - chcemy przedstawić obrazy Marii Pryjmaczenko (wojna przerwała przygotowanie wystawy) oraz wystawę zdjęć zniszczonych przez wojska rosyjskie pomników Tarasa Szewczenki, pracujemy obecnie nad nią, powiedział dyrektor Stus dodając, że póki trwają walki oryginały Szewczenki nie wrócą na swoje miejsca - zastępujemy je replikami.

Po raz kolejny z kolegami uświadomiliśmy sobie, że swoją pracą "służymy Szewczence. Chronimy go, gdyż ta wojna jest też wojną za Szewczenkę, za jego idee. On jako pierwszy zdefiniował przeznaczenie ukraińskiego artysty jako służbę narodowi ukraińskiemu. Ta myśl Tarasa Szewczenki była też fundamentem twórczości mojego ojca, Wasyla Stusa" - podsumował Dmytro Stus, dyrektor Narodowego Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska