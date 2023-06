Ukraina: Dniepr pod Zaporożem wysycha; mieszkańcy: ta rzeka nas karmiła

Ta rzeka karmiła nas rybą, nawilżała swoimi wodami pola i cieszyła, gdy nad nią wypoczywaliśmy. Teraz Dniepr wysycha i nie wiemy, czym to się skończy i jak będziemy żyć – mówią PAP mieszkańcy wsi Kuszuhum na południe od Zaporoża, gdzie zaczyna się opustoszały Zbiornik Kachowski.

Sztuczny, rozciągający się na 240 km akwen, tworzyły wody Dniepru, zamknięte pomiędzy tamą elektrowni wodnej w Zaporożu a tamą elektrowni w Nowej Kachowce. 6 czerwca okupujące Nową Kachowkę wojska rosyjskie wysadziły tę ostatnią zaporę, doprowadzając do katastrofy humanitarnej i ekologicznej.

"Mieszkam tutaj całe życie, a woda dochodziła aż do tego tunelu. Nie chcę przeklinać, ale sami rozumiecie, co o nich myślimy i co myśli o nich cała Ukraina. Ich władze należałoby powiesić" - denerwuje się na Rosjan Oleg, który przyszedł z rodziną popatrzeć na wysychającą rzekę.

Tunel, o którym mówi mężczyzna, przebiega pod torami kolejowymi. Znajdują się one pomiędzy wsią a dawną linią brzegową. Dawną, czyli tą sprzed wysadzenia zapory w Nowej Kachowce. Teraz woda cofnęła się o dobrych 20 metrów w kierunku starego koryta rzeki.

"Ta rzeka karmiła nas rybą, nad nią odpoczywaliśmy, a woda z niej służyła do podlewania ogrodów. Dzięki temu mieliśmy warzywa, owoce i jakąś kopiejkę z ich sprzedaży. Nie wiem, co teraz będzie. Na razie mamy jeszcze wodę do picia, ale co będzie dalej - nie wiadomo" - dodaje małżonka Olega w rozmowie z PAP.

Na brzegu rzeki siedzi starszy człowiek z wędką, który wyjaśnia, że łowi ryby na obiad. "Mam już dwie - jeszcze jedna i wracam do domu. Trzy rybki na obiad wystarczą" - wyznaje, poprawiając ukryty pod siwymi włosami aparat słuchowy.

Żeby pokazać, jak wiele wody ubyło w rzece, prowadzi do kija, zatkniętego w pokryty muszelkami i wciąż wilgotny grunt. "Tutaj siedziałem wczoraj. Dziś łowię pięć metrów dalej. Wody ubywa bardzo szybko" - opowiada.

Na wyścielonej muszlami plaży pojawia się mężczyzna na motorowerze, który także przyjechał tu z wędką. "Nie chcę tego komentować, ale serce boli, bo przyjeżdżam tutaj od dzieciństwa. To wielkie nieszczęście. A ryba brała pięknie: karaś, okoń, sandacz, leszcz, płotka. Jak wody jeszcze ubędzie, to i ryby zabraknie" - wyjaśnia.

Brak ryby to niejedyny problem, z którym już dziś mierzą się mieszkańcy Kuszuhumu. Z dnia na dzień narasta woń rozkładających się wodorostów. Zapach zgnilizny przyciąga roje much.

"Zazwyczaj przyjeżdżają do nas letnicy z Zaporoża na wakacje. Przez ten smród w tym roku może ich zabraknąć. Nie wiem, z czego się utrzymamy, naprawdę nie wiem" - obawia się żona Olega.

Ze wsi Kuszuhum Jarosław Junko