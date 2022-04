Ukraina: Do bliskich wróciła córka zabitego sportowca z Mariupola, która została wywieziona przez Rosjan do Doniecka

12-letnią Kirę, córkę zabitego w Mariupolu mistrza Ukrainy w piłce wodnej Jewhena Obedyńskiego udało się połączyć z dziadkami w Kijowie – poinformowały władze Mariupola. Rosjanie w marcu wywieźli ranną dziewczynkę do Doniecka.

12-letnią Kirę Obedyńską, którą okupanci porwali w Mariupolu, oddano dziadkowi - poinformowała rada miejska Mariupola.

https://t.me/mariupolrada/9386

Dziewczynkę, jak podano, udało się wywieźć z Doniecka i obecnie przebywa z dziadkiem w Kijowie. Poinformowała o tym portal Suspilne babcia dziewczynki.

17 marca Jewhen Obedyński został zabity w atakowanym przez Rosjan Mariupolu. Jak pisze Suspilne, Rosjanie wywieźli dziewczynkę do Doniecka - została ranna podczas próby ewakuacji z oblężonego miasta. Z ranami po odłamkach trafiła do szpitala w Doniecku. Gdzie przebywała do 26 kwietnia, krewni nie wiedzą.

31 marca prokuratura w Czerniowcach poinformowała o wszczęciu postępowania w związku z porwaniem dziewczynki.