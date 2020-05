Ukraina: Do końca roku szkolnego nauczanie na odległość

W związku z pandemią koronawirusa na Ukrainie do końca roku szkolnego zajęcia będą prowadzone na odległość. P.o. ministra oświaty i nauki Lubomyra Mandzij poinformowała, że lekcje będą odbywać się do 31 maja, a do 1 lipca powinien być oficjalnie zakończony rok szkolny.

W czerwcu podczas rad pedagogicznych nauczyciele mają podejmować decyzje w sprawie promowania uczniów do kolejnych klas.

Mandzij zapowiedziała już pod koniec marca, że w związku z pandemią w tym roku nie odbędą się egzaminy na koniec 4. i 9. klasy. Uczniowie klasy 11. będą mogli przystąpić do Niezależnego Testu Zewnętrznego (ZNO), którego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia. Data przeprowadzenia tego egzaminu będzie zależała od tego, kiedy zniesione będą związane z Covid-19 restrykcje.

Według Serhija Babaka, szefa parlamentarnej komisji ds. nauki i innowacji, we wrześniu uczniowie będą przez około miesiąc nadrabiać materiał, którego nie przerobiono w związku z kwarantanną. Jego wypowiedź przytacza we wtorek biuro prasowe rządzącej frakcji Sługa Narodu.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie szkoły na Ukrainie zostały zamknięte 12 marca.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska