Ukraina: Do kraju przybył kolejny samolot z wojskową pomocą od Wielkiej Brytanii

Na Ukrainę przybył samolot z wojskowo-techniczną pomocą dla ukraińskich sił obrony terytorialnej - poinformował w środę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. To kolejna dostawa pomocy z Londynu.

Na Ukrainę dostarczono z Wielkiej Brytanii sprzęt i wyposażenie, takie jak kamizelki kuloodporne i hełmy. Wsparcie trafi do sił obrony terytorialnej, wchodzących w skład sił zbrojnych Ukrainy - przekazał minister.

Reznikow podziękował partnerom za ich "niezachwiane polityczne i dyplomatyczne wsparcie oraz pomoc militarną".

To kolejna dostawa pomocy od Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Według mediów na tle rosyjskiego zagrożenia Londyn przekazał stronie ukraińskiej 2000 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW. Do kraju przybyło też 30 wojskowych instruktorów, by uczyć Ukraińców posługiwania się tym uzbrojeniem.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska