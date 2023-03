Ukraina: Do nowych oddziałów Gwardii Szturmowej zgłosiło się od lutego ponad 35 tys. osób

Od początku lutego do końca marca odnotowano ponad 35 tys. zgłoszeń do nowych ukraińskich oddziałów Gwardii Szturmowej, tworzonych w ramach Gwardii Narodowej, policji i straży granicznej; osoby chętne do służby odznaczają się wyjątkowo wysokim poziomem motywacji - oznajmili w czwartek rzecznik Gwardii Narodowej Rusłan Muzyczuk i szef MSW Ihor Kłymenko.

Ponad 16 tys., czyli niemal połowa zgłoszeń, dotyczy jednostek Gwardii Szturmowej formowanych w ramach Gwardii Narodowej - przekazał Muzyczuk, cytowany przez agencję Ukrinform.

2 lutego ukraińska Gwardia Narodowa poinformowała, że w strukturach podległych MSW tworzone są nowe oddziały zwane Gwardią Szturmową. Kilka dni później donoszono o dużym zainteresowaniu służbą w tych jednostkach, do których już wówczas zgłosiło się kilka tysięcy chętnych.

Podstawą Gwardii Szturmowej mają być czynni policjanci, pogranicznicy i funkcjonariusze Gwardii Narodowej. Chodzi przede wszystkim o osoby z doświadczeniem w walkach z prorosyjskimi separatystami w Donbasie w 2014 roku. Niektórzy z nich walczyli już na froncie podczas obecnej rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku - wyjaśniał przed blisko dwoma miesiącami minister Kłymenko.