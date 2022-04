Ukraina domaga się pilnego spotkania WHO ws. skutków rosyjskiej inwazji dla zdrowia publicznego

Ukraina wraz z 38 innymi krajami zwróciła się o zwołanie pilnego posiedzenia europejskich państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by omówić skutki rosyjskiej inwazji dla zdrowia publicznego - poinformowała w piątek agencja Reutera.

W liście do dyrektora WHO na Europę Hansa Klugego Ukraina wzywa do zwołania spotkania "nie później niż 9 maja" - pisze Reuters, który dotarł do treści pisma.

Dodano, że list został wysłany przez ukraińską misję dyplomatyczną przy instytucjach ONZ w Genewie, ale podpisali się pod nim również przedstawiciele 38 innych państw należących do europejskiego regionu WHO, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W piśmie zasugerowano również, by dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poruszył temat Ukrainy podczas odbywającego się w maju Światowego Zgromadzenia Zdrowia - corocznego spotkania ministrów zdrowia wszystkich krajów członkowskich WHO. Jest to najwyższy organ decyzyjny WHO, ustalający ogólne ramy prac Organizacji.