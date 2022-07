Ukraina: Doradca mera Mariupola: mieszkańcy są zmuszani do podawania danych osobowych przed nielegalnym referendum

Mieszkańcy Mariupola są zmuszani przez okupantów do podawania swoich danych osobowych, co ma umożliwić przeprowadzenie w mieście referendum w sprawie przyłączenia do Rosji; ludziom obiecuje się, że ich domy zostaną odbudowane, ale dopiero po głosowaniu - poinformował lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Szantaż poprzez referendum. Jasny plan (okupantów), by zapewnić (odpowiednią) frekwencję podczas pseudogłosowania w Mariupolu. Wznowiono zbieranie danych osobowych mieszkańców w związku ze składaniem przez nich wniosków w sprawie odbudowy domów. Podczas przyjmowania (tych dokumentów) mówi się (ludziom), że kwestia odszkodowania lub odbudowy zostanie rozstrzygnięta... po referendum" - napisał Andriuszczenko. (https://t.me/andriyshTime/1710)

Jak dodał samorządowiec, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych otrzymali polecenia, by przeprowadzić tam spis ludności - nie tylko osób, które faktycznie znajdują w mieście, ale również przebywających poza Mariupolem, lecz wciąż zarejestrowanych pod mariupolskimi adresami. "W przeciwnym razie (zarządcom) grozi się, że remont nie dojdzie do skutku lub mieszkańcy nie otrzymają nowych lokali w miejsce zniszczonych" - przekazał Andriuszczenko.

29 czerwca doradca mera oznajmił, że nielegalne referendum w sprawie przyłączenia obwodu donieckiego do Rosji zaplanowano na 11 września. "(Pseudogłosowanie) ma się odbyć równolegle ze świętowaniem +wyzwolenia Donbasu z rąk nazistowskich okupantów+ (propagandowe określenie ukraińskich władz w obwodzie donieckim - PAP) i obchodami sowieckiego Dnia Mariupola. Symbolizm we wszystkim" - powiadomił samorządowiec.

W zrujnowanym i okupowanym przez rosyjskie siły Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, panuje katastrofalna sytuacja humanitarna. Pomoc zapewniana przez samozwańczą miejską administrację (dostawy żywności, wody, środków higienicznych) wystarcza tylko dla niewielkiej liczby osób; utrzymuje się również zagrożenie wybuchem epidemii chorób zakaźnych, m.in. cholery.

Lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Wadym Bojczenko wyraził na początku czerwca przypuszczenie, że szacowana wcześniej na około 22 tys. liczba mieszkańców Mariupola zabitych przez wroga może być znacznie zaniżona.