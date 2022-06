Ukraina: Doradca mera Mariupola: okupacyjne władze przeprowadzają tajną mobilizację w Mariupolu

Okupacyjne rosyjskie władze przeprowadzają tajną mobilizację w zrujnowanym Mariupolu; mężczyznom proponuje się pracę w służbach ochrony, ale bez wyjaśnienia, że chodzi o "ochronę" okopów na pierwszej linii frontu - poinformował w czwartek doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

"Najeźdźcy uciekają się do nowych forteli, by przeprowadzić tajną mobilizację w Mariupolu. Obecnie jest to +zatrudnienie w firmie ochroniarskiej+. (Tego rodzaju) propozycje i apele pojawiły się w całym mieście" - napisał samorządowiec na Telegramie, wyjaśniając, na jakiego rodzaju "ochronie" faktycznie zależy okupantom. "Kto jednak potrzebuje prawdy, gdy tzw. władze pilnie poszukują mięsa armatniego" - dodał Andriuszczenko (https://t.me/andriyshTime/1549).

Do wpisu doradca mera dołączył zdjęcie ogłoszenia o treści: "Poszukujemy mężczyzn do pracy w służbie ochrony miasta".

W okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy panuje katastrofalna sytuacja humanitarna - pomoc zapewniana przez samozwańczą miejską administrację (dostawy żywności, wody, środków higienicznych) wystarcza tylko dla niewielkiej liczby osób, utrzymuje się także zagrożenie wybuchem epidemii chorób zakaźnych, m.in. cholery.

3 czerwca mer Wadym Bojczenko wyraził przypuszczenie, że szacowana dotąd na około 22 tys. liczba mieszkańców Mariupola zabitych przez rosyjskie wojska może być znacznie zaniżona.