Ukraina: Doradca mera: mieszkańcy Mariupola mdleją w kilkugodzinnych kolejkach po żywność

Mieszkańcy Mariupola na południu Ukrainy mdleją w kilkugodzinnych kolejkach po niewielkie ilości dostarczanej przez okupantów żywności - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko, cytowany w poniedziałek przez agencję UNIAN.

"Codziennie w kolejce ustawia się 1,5-2 tys. osób, stoją w upale po sześć godzin, czekając na około 400 wydawanych zestawów; jedzenia nie wystarcza dla każdego" - podał Andriuszczenko.

"Co godzinę do szpitala z powodu omdlenia trafia do 10 osób" - dodał.

Na wydawane zestawy pożywienia składa się kilka paczek makaronu, kilka soków, konserwy i płatki - paczki wydawane przez Rosjan to jedyny sposób na zdobycie pożywienia w tym okupowanym mieście.

W niedzielę Andriuszczenko poinformował, że do otrzymania w Mariupolu wody pitnej są zapisy. Dodał, że pomoc wydawana jest wyłącznie emerytom, a pozostałe osoby otrzymują ją za pewne działania. "Praktyka +jedzenie za pracę+ wróciła" - oświadczył doradca mera.