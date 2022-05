Ukraina: Doradca mera: w Mariupolu separatystów zmieniają kadyrowcy; wyjazd z miasta niemożliwy

Rosyjskie siły okupacyjne dokonują w Mariupolu rotacji: bojownicy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej są zmieniani przez żołnierzy Rosgwardii i czeczeńskich bojowników Ramzana Kadyrowa – poinformował w sobotę doradca mera miasta Petro Andriuszczenko. Posterunki są już nawet na drogach gruntowych, co wyklucza możliwość ucieczki z Mariupola.

Na posterunkach i tzw. punktach filtracyjnych w okupowanym Mariupolu przeprowadzana jest rotacja - przekazał Andriuszczenko na Telegramie. Jak wyjaśnił, "kolaboranci i przedstawiciele +milicji ludowej+ tzw. DRL są zastępowani przez funkcjonariuszy Rosgwardii oraz kadyrowców". (https://t.me/andriyshTime/998)

"Ponadto okupanci rozmieszczają dodatkowe posterunki na drogach gruntowych na wyjeździe z miasta, którymi (dotychczas) można było ominąć kontrolę filtracyjną" - powiadomił Andriuszczenko.

"Filtracja" to szczegółowe kontrole, które mają na celu wykrycie, czy dana osoba popiera władze ukraińskie lub ma związki z formacjami militarnymi Ukrainy. W przypadku uznania za "nieprawomyślną" taka osoba nie może opuścić miasta i zostaje zatrzymana - wynika z dotychczasowych informacji ukraińskich władz.

Tym samym, wskazał Andriuszczenko, jakakolwiek ewakuacja z miasta stała się niemożliwa aż do momentu uzgodnienia korytarzy ewakuacyjnych z siłami okupacyjnymi. Urzędnik przestrzegł przed powracaniem do miasta "po rzeczy", do czego zachęcała rosyjska propaganda. "To droga w jedną stronę" - zaznaczył.