Ukraina: Doradca ministra obrony: Chersoń pod niemal pełną kontrolą Ukrainy

Siły ukraińskie niemal całkowicie kontrolują Chersoń, jednak wojna jest daleka od zakończenia i jest "zbyt wcześnie na beztroskę" - powiedział doradca ukraińskiego ministra obrony Jurij Sak w komentarzu opublikowanym w piątek przez BBC.

Sak przypomniał o wcześniejszym odparciu ataku na Kijów i wyzwoleniu Charkowa na wschodzie kraju i dodał: "teraz niemal całkowicie kontrolujemy Chersoń". Wyraził nadzieję, że plany dowództwa sił zbrojnych pozwolą na kontynuowanie kontrofensywy. Ostrzegł jednak, że "jest zbyt wcześnie na beztroskę", bowiem "wojna jest daleka od zakończenia".

"Rosjanie nadal terroryzują ludność cywilną, w dzisiejszym ostrzale rakietowym Mikołajowa zginęło sześć osób (...). Tak więc, to jeszcze nie koniec. Będziemy iść dalej, ostrożnie, oceniając wszelkie ryzyko" - powiedział Sak.

Przedstawiciele sił zbrojnych i policji Ukrainy przekazali w piątek, że siły ukraińskie po wkroczeniu do Chersonia przeczesują i kontrolują wyzwalane obszary. Część wojskowych rosyjskich mogła pozostać w mieście; niewykluczone są prowokacje.

Chersoń, główny ośrodek obwodu chersońskiego, przylegającego do anektowanego Krymu, był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom. Doszło do tego w pierwszych dniach inwazji rozpoczętej 24 lutego. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju. W piątek wywiad wojskowy Ukrainy poinformował, że do miasta wkraczają oddziały ukraińskie.