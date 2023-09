Ukraina: Doradca prezydenta: błaganie Korei Płn. przez Rosję o pomoc to wyrok dla polityki Putina

Błaganie Korei Północnej przez Rosję o pomoc to wyrok dla polityki Władimira Putina i powód do żartów, ale pociski to pociski, więc traktujemy działania Moskwy i Pjongjangu bardzo poważnie - podkreślił w czwartek Mychajło Podolak, doradca biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Historia od zawsze ma poczucie humoru. To, że Moskwa musiała błagać o pomoc Koreę Północną jest na pewno powodem do żartów, manifestacją rosyjskiej niewydolności i wyrokiem dla 23-letniej polityki Putina. Ale pociski to pociski. I Ukraina bardzo poważnie traktuje działania Moskwy i Pjongjangu oraz robi swoje kalkulacje" - napisał Podolak na platformie X, dawnym Twitterze.

Zaznaczył, że "to nie jest tylko sprawa Ukrainy". "Na zaangażowanie innych graczy, którzy otwarcie inwestują w wojnę w Europie i podkopują globalny porządek, musi być jasna odpowiedź. Nie oświadczenia" - dodał.

W środę na rosyjskim Dalekim Wschodzie przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkał się z Putinem. Jak przypuszczają zachodni analitycy, rozmowa obu dyktatorów dotyczyła głównie dostaw północnokoreańskiego uzbrojenia dla rosyjskiej armii atakującej Ukrainę, szczególnie pocisków artyleryjskich.

W ocenie szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generała Kyryła Budanowa Korea Północna już od półtora miesiąca dostarcza Rosji pociski kalibru 122 i 152 mm oraz rakiety do wieloprowadnicowych wyrzutni Grad.