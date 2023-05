Ukraina: Doradca prezydenta: działania w Bachmucie to preludium do kontrofensywy

Działania prowadzone przez Siły Zbrojne Ukrainy w Bachmucie to preludium do kontrofensywy; to drzwi, które otwierają przed Ukrainą możliwość rozpoczęcia pomyślnego kontrataku - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodmyra Zełenskiego.

"Ukraina przejęła inicjatywę. To nie oznacza, że Bachmut będzie wyzwolony jutro, ale zacięte walki będą trwać i zdolności bojowe Rosji będą dalej niszczone" - podkreślił Podolak w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild".

Jak ocenił, "w szerszym sensie Bachmut to preludium do kontrofensywy". "To drzwi, które otwierają przed Ukrainą możliwość rozpoczęcia pomyślnej kontrofensywy" - zaznaczył.

Pytany o to, kiedy rozpocznie się ukraińska kontrofensywa, wskazał, że jest to proces, który składa się z kilku etapów. "Nie jest to jedno wydarzenie, które rozpoczęło się dzisiaj i zakończy się jutro, to mnóstwo działań, dziesiątki i setki działań, niektóre z nich już są prowadzone" - powiedział.

Zwrócił uwagę na prowadzone przez stronę ukraińską intensywne ostrzały tyłów wroga oraz "niewielkie lokalne przesuwanie się" ukraińskich sił w różnych częściach obwodu donieckiego.

Wcześniej w niedzielę Hanna Malar, ukraińska wiceminister obrony, przekazała, że ukraińskie wojsko odbiło kilkanaście rosyjskich pozycji na przedmieściach Bachmutu na wschodzie Ukrainy.