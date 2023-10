Ukraina: Doradca prezydenta: eskalacja na Bliskim Wschodzie nie spowoduje zmniejszenia poparcia dla nas

Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie nie powinna spowodować zmniejszenia poparcia dla Ukrainy; mniejsza uwaga mediów może zlikwidować zbytnie upolitycznienie wojny - ocenił w czwartek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

"Wielu przyjaciół Ukrainy dziś szczerze niepokoi to, że eskalacja wydarzeń na Bliskim Wschodzie może odciągnąć uwagę sojuszników i zmniejszyć wsparcie dla Ukrainy. Ja podchodzę do tego bardziej optymistycznie" - napisał Podolak na platformie X (d. Twitter).

Jak dodał, "zmiana medialnej uwagi zlikwiduje zbytnie upolitycznienie wojny (kiedy wsparcie staje się kwestią wewnętrznych procesów politycznych) i pozwoli nam odblokować drogę ku odpowiednim decyzjom".

"To czas, by pokazać niezachwiane wsparcie dla Ukrainy na wszystkich poziomach. To czas na myśliwce. To czas na pociski dalekiego zasięgu" - podsumował.