Ukraina: Doradca prezydenta: jedyna dobra strategia dla wojsk rosyjskich to zorganizowany odwrót

Jedyną dobrą strategią dla rosyjskich wojsk jest obecnie duży zorganizowany odwrót – napisał we wtorek na Twitterze doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

"Na wszystkich kierunkach. Rekomenduję" - podkreślił Podolak w komunikacie na Twitterze. (https://tinyurl.com/yy5mbu24)

Media i analitycy wojskowi informują o stopniowych działaniach kontrofensywnych wojsk ukraińskich na południu kraju, a także - na wschodzie. M.in. w obwodzie chersońskim zdaniem ekspertów Ukraińcy prowadzą działania na wyniszczenie przeciwnika, wciągając go w intensywne walki, jednocześnie odcinając trasy dostaw uzbrojenia i amunicji.

Władze ukraińskie komentują te operacje wstrzemięźliwie i o to samo apelują do mediów. "Wszystko idzie zgodnie z planem. Z naszym planem. Pomagamy siłom zbrojnym Ukrainy informacyjną wstrzemięźliwością" - napisała we wtorek na Twitterze wiceminister obrony Hanna Malar. (https://tinyurl.com/2p9a5hsm)

Wtorek 6 września jest 195 dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

