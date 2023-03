Ukraina: Doradca prezydenta: nakaz aresztowania Putina to sygnał dla elit rosyjskich

Nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) to sygnał dla elit rosyjskich o tym, co je czeka - ocenił w piątek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"To, po pierwsze, konkretny sygnał dla elit rosyjskich o tym, co z nimi będzie dalej i dlaczego nie będzie już +tak jak wcześniej+" - napisał Podolak na Twitterze. Dodał następnie: "po drugie, jest to początek końca Federacji Rosyjskiej w obecnym kształcie na arenie międzynarodowej".

Skomentował też decyzję MTK słowami "świat się zmienił". (https://tinyurl.com/mryfabw7).

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania Putina; sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.