Ukraina: Doradca prezydenta: Niemcy dostarczą nam dwa dodatkowe działa Gepard i 6 tys. pocisków przeciwlotniczych

Niemcy dostarczą nam dwa dodatkowe działa przeciwlotnicze Gepard i 6 tys. pocisków do tych systemów, a także m.in. samochody dla straży granicznej i generatory prądu - oznajmił w środę na Telegramie Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Polityk doprecyzował, że chodzi m.in. o sześć samochodów ciężarowych, a także 29 generatorów i mobilnych systemów antenowych (https://t.me/ermaka2022/2010).

Jak informowały w styczniu niemieckie media, rząd w Berlinie przekazał dotychczas Ukrainie 30 Gepardów i zadeklarował ofiarowanie kolejnych siedmiu sztuk tego uzbrojenia.

We wtorek podczas wizyty w Kijowie minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział dostawę ponad 100 czołgów Leopard 1A5. Zezwolenie niemieckiego rządu opiewa na 178 pojazdów, lecz dokładna liczba dostarczonych czołgów będzie zależeć od ich stanu technicznego. Do lata ma to być 20-25 maszyn, a do końca roku - do 80. Przed końcem pierwszego kwartału 2024 roku Ukraina ma otrzymać ponad 100 Leopardów. Czołgi będą pochodzić nie tylko z Niemiec, ale też z innych państw Europy.

Pod koniec stycznia Niemcy zgodziły się również na dostawę Ukrainie czołgów Leopard 2. Jak informowało ministerstwo obrony Niemiec, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4 (przygotowania do ich przekazania rozpoczęła także Kanada), a Niemcy - wśród donatorów wersji 2A6.