Ukraina: Doradca prezydenta o przebiegu rosyjsko-ukraińskich rozmów: komunikacja jest trudna

Komunikacja jest trudna, ale rozmowy się toczą - napisał w poniedziałek w serwisie Twitter doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jeden z uczestników rosyjsko-ukraińskich negocjacji Mychajło Podolak.

"Strony aktywnie wyrażają swoje stanowiska, które zostały już doprecyzowane. Komunikacja jest trudna, ale się toczy. Powodem tych różnic jest to, że mamy bardzo odmienne systemy polityczne. Ukraina to wolny dialog w społeczeństwie i obowiązkowy konsensus. Rosja - to ultymatywne tłumienie własnego społeczeństwa" - ocenił Podolak.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503312472400355332?s=20&t=vRJOwSrVGB5B9dumuO1CuA