Ukraina: Doradca prezydenta o słowach Bidena na temat mniejszego ataku Rosji: nie oceniamy ich oddzielnie od polityki administracji

Ukraina nie uważa, że słowa prezydenta USA Joe Bidena o tym, że Rosja mogłaby ponieść niższy koszt w przypadku mniejszego "najazdu" na Ukrainę, należy oceniać oddzielnie od polityki amerykańskiej administracji - oznajmił w czwartek doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

"Zdecydowanie nie warto oceniać słów wypowiedzianych dzień wcześniej jako czegoś oddzielnego od integralnej polityki amerykańskiej administracji" - przekazał Podolak agencji Reutera.

Dodał, że Kijów cieszy się z zasygnalizowanej przez Bidena skoordynowanej odpowiedzi Zachodu na ewentualne działania przeciwko Ukrainie.

"Co ważnego usłyszało ukraińskie społeczeństwo? Że kraje Zachodu są zgodne co do tego, iż jakikolwiek negatywny scenariusz w stosunku do Ukrainy albo w ogóle Europy" spotka się ze skoordynowaną i odpowiednią odpowiedzią - dodał Podolak, doradca w biurze prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

"Jednocześnie ważne jest, by rozumieć, że dyplomatyczne działania są kontynuowane na różnych poziomach, a kroki na rzecz deeskalacji są teraz głównym ich celem" - wskazał.

Prezydent USA oświadczył w środę, że ponowna inwazja na Ukrainę będzie katastrofą dla Rosji. Zaznaczył, że konsekwencje mogą być mniejsze w przypadku "mniejszego najazdu".

"To zależy, co (Rosja) zrobi. Będzie to jedna rzecz, jeśli będzie to mniejszy najazd i skończy się to tym, że będziemy się kłócić, co z tym zrobić" - powiedział Biden, przyznając, że wewnątrz NATO są różnice co do tego, jakie sankcje zastosować w przypadku różnych scenariuszy wznowionej agresji.

Nie jest jasne, co miał na myśli Biden mówiąc o "mniejszym najeździe". Pytany w dalszej części konferencji, odpowiedział, że jeśli Rosja zdecyduje się np. na cyberatak, USA odpowiedzą w ten sam sposób. Dodał, że choć skala ewentualnej agresji ma znaczenie, to "jeśli rosyjskie siły przekroczą granicę zabijając ukraińskich żołnierzy, myślę że to zmieni wszystko".

To samo jeszcze w czasie trwania konferencji napisała na Twitterze rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Emily Horne. "[Prezydent] odniósł się do różnicy między wojskowymi i niewojskowymi/paramilitarnymi/cyberdziałaniami Rosjan. Takie działania spotkają się z odpowiedzią na zasadzie wzajemności, w koordynacji z sojusznikami i partnerami".

Mimo to, jak podaje CNN, wypowiedź Bidena wywołała alarm wśród przedstawicieli ukraińskich władz, którzy mieli zinterpretować to jako danie zielonego światła Rosji do napaści.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska