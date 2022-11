Ukraina: Doradca prezydenta oczekuje „konkretnych działań” – przekazania Ukrainie systemów Patriot i innej ważnej broni

Przekazanie Ukrainie systemów Patriot, samolotów F-16 czy czołgów Leopard byłoby ważnym wsparciem dla Ukrainy, która płaci największą cenę za bezpieczeństwo Europy – oświadczył na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Żadne piękne słowa nie powiedzą więcej niż konkretne działania. Przekazanie Ukrainie (systemów) Patriot, (samolotów) F-16 czy czołgów Leopard to nie tylko obrona powietrzna, myśliwiec czy czołg. To także ważny akt wsparcia dla narodu, który przygotowuje się do przetrwania najcięższej zimy w historii i płaci najwyższą cenę za bezpieczeństwo Europy" - napisał Podolak we wtorek na Twitterze.

