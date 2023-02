Ukraina: Doradca prezydenta: płacimy ogromną cenę za utrzymanie Bachmutu, ale nie możemy go zostawić

Płacimy wysoką cenę za obronę Bachmutu, ale nie możemy zostawić tego miasta – powiedział w wywiadzie dla hiszpańskiego gazety "20 minutos" doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Za obronę Bachmutu płacimy wysoką cenę, ale nie możemy zostawić tego miasta. To pokazuje, jacy jesteśmy i Europa powinna to zrozumieć" - powiedział Podolak.

Doradca szefa gabinetu prezydenta odpowiadał na pytanie, czy utrzymywanie Bachmutu, w którym pozostało ok. 10 proc. mieszkańców, ma sens z punktu widzenia strategii wojskowej. Miasto szturmowane od miesięcy przez rosyjskie siły jest miejscem, w którym duże straty ponoszą zarówno atakujące je oddziały agresora, jak też broniąca się armia ukraińska.

"Nie chodzi o 10 proc. mieszkańców, chodzi o nasze terytorium, o nasze domy" - oznajmił Podolak.

"Bachmut to nie jest po prostu jakieś miejsce, to nasz dom. (...) Nasze dzieci chcą bawić się w parkach w Bachmucie, a ja nie chcę, by bawiły się w otoczeniu rosyjskich żołnierzy" - mówił Podolak, podkreślając, że ukraińscy żołnierze "są tam i oddają życie za prawo Ukraińców do mieszkania w swoich domach".

Podolak odmówił odpowiedzi na pytanie o straty strony ukraińskiej. Ta informacja, jak powiedział, zostanie ujawniona po zakończeniu wojny.

Rosjanie intensywnie szturmują Bachmut i próbują zdobyć to miasto od sierpnia ubiegłego roku. Na tym odcinku frontu zaangażowano siły formacji najemniczej Grupy Wagnera, a w ostatnim czasie są tam przerzucane oddziały regularnej rosyjskiej armii. W styczniu strona ukraińska potwierdziła utratę Sołedaru, niewielkiego miasteczka leżącego około 20 km na północny wschód od Bachmutu.