Ukraina: Doradca prezydenta pokazał pola spalone wskutek działań zbrojnych

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, opublikował w piątek w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające ukraińskie pola uprawne wypalone wskutek rosyjskich ostrzałów. "To właśnie jest oblicze +ruskiego miru+" - napisał.

"Wypalone pola w Ukrainie. To właśnie jest oblicze +ruskiego miru+: zniszczenie, śmierć i dewastacja. Największym pragnieniem Rosji jest to, by widzieć taką Europę" - napisał Podolak na Twitterze.

"Linia rozgraniczenia między naszym światem a piekłem jest obecnie w Ukrainie i odeślemy diabła do czyśćca. Potrzebujemy jedynie broni do egzorcyzmu" - dodał.

Do wpisu dołączył nagranie pokazujące czarne, wypalone pola i unoszące się w tle kłęby dymu (https://tinyurl.com/2589nyt8).