Ukraina: Doradca prezydenta: Rosja przemyca do zachodnich mediów swoją narrację

Rosja przemyca do ważnych zachodnich mediów swoją narrację, nauczyła się prowadzić bardziej subtelną propagandę - uważa Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, cytowany w środę przez portal NV.

Podolak powiedział, że takie publikacje jak niedawny artykuł "The Guardian", zgodnie z którym po kontrofensywie Ukraina będzie namawiana do rozejmu i zamrożenia działań bojowych, pojawiają się z powodu rosyjskiej propagandy - czytamy.

"Rosja umie już dzisiaj działać bardziej subtelnie niż (stosując) prymitywną propagandę. Wszyscy ci klasyczni rosyjscy propagandyści (...) nie mają żadnego związku z prawdziwymi próbami prowadzenia subtelnej propagandy w tych czy innych europejskich czy światowych mediach. Działają bardziej subtelnie" - podkreślił doradca Zełenskiego.

Jak dodał, "anonimowe źródła" publikacji próbują dowieść, że Ukrainie nie wystarczy zasobów do wyzwolenia swojego terytorium, że Zachód wstrzyma pomoc wojskową, że trzeba szukać jakiegoś kompromisu.

"Jeśli dzisiaj będziemy rozmawiać o negocjacjach, pokojowym uregulowaniu, to oznacza to, że świadomie mamy oddać część swojego terytorium, zachęcając Rosję do następnych etapów wojny" - kontynuował.

Nie można bać się, że takie publikacje się pojawiają - stwierdził Podolak. "Po prostu (trzeba) stale wyjaśniać: żadnych inicjatyw pokojowych" - podsumował.