Ukraina: Doradca prezydenta: rosyjski atak na ukraińskich jeńców w Ołeniwce był cyniczną prowokacją

Na kilka dni przed rosyjskim atakiem na tzw. obóz filtracyjny w okupowanej Ołeniwce część ukraińskich jeńców przeniesiono tam do osobnego budynku, który potem ostrzelano; była to klasyczna, cyniczna i przemyślana prowokacja - poinformował w piątek na Telegramie doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Skala i szybkość rosyjskiej propagandowej kampanii (oskarżającej o zbrodnię w Ołeniwce stronę ukraińską - PAP) świadczą o tym, że mamy do czynienia ze zorganizowaną, zaplanowaną akcją" - ocenił Podolak (https://t.me/M_Podolyak/97).

Jak dodał, "w Ołeniwce nie ma celów wojskowych dla ukraińskiej armii". "Mało tego, nasze siły zbrojne posiadają wszelkie narzędzia do dokładnej identyfikacji obiektów przeznaczonych do zniszczenia. Są to magazyny amunicji, sztaby operacyjne i taktyczne, bazy paliwowe. (...) Kiedy Ukraina coś niszczy, jest to automatycznie potwierdzane przez różne instrumenty rejestrujące" - podkreślił doradca głowy państwa.

W ocenie Podolaka celem rosyjskiej prowokacji było "ukrycie dowodów w sprawie rosnącej skali (rosyjskich) zbrodni i tortur, zerwanie porozumień dotyczących wymian (jeńców), a także zdyskredytowanie sił zbrojnych Ukrainy oraz konkretnych modeli zachodniego uzbrojenia, budzących przerażenie wśród okupantów".

"Jest oczywiste, że przeczuwając nadchodzącą porażkę, Rosja będzie uciekać się do nowych, okrutnych prowokacji, aby (potem) przekazać w świat (kłamliwe) doniesienia na temat (tych czynów). Żądamy natychmiastowej, stanowczej odpowiedzi ze strony ONZ i innych organizacji - Rosja musi zostać wykluczona z wszelkich instytucji międzynarodowych" - dodał polityk.

Wcześniej w piątek atak na Ołeniwkę skomentował w podobny sposób założyciel i były dowódca pułku Azow Andrij Biłecki. "Rosjanie zabili niektórych wojskowych z Azowa, wziętych do niewoli. Dowództwo (wroga) ukazało to masowe morderstwo jeńców jako (rzekomy) czyn ukraińskiej armii. (Wcześniej) żołnierze z pułku Azow zostali tam przeniesieni do osobnego budynku, a oprócz tego podjęto działania propagandowe i nakręcono kłamliwy film o Azowstalu. Ustalamy informacje na temat ofiar i konkretnych sprawców tej zbrodni" - napisał Biłecki.

Według byłego dowódcy Azowa w momencie rosyjskiego ataku w budynku mieli znajdować się m.in. ukraińscy żołnierze walczący wiosną w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.