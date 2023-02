Ukraina: Doradca prezydenta: SpaceX musi wybrać, czy stoi po stronie Ukrainy, czy Rosji

Mija rok ukraińskiego oporu; firmy, w tym SpaceX, muszą wybrać, czy stoją po stronie Kijowa, czy Moskwy - powiedział w czwartek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Wcześniej prezeska SpaceX Gwynne Shotwell powiadomiła, że firma ograniczyła ukraińskiej armii możliwość korzystania z sieci Starlink do sterowania dronami.

"Po roku ukraińskiego oporu firmy muszą zdecydować: albo opowiadają się za Ukrainą i prawem do wolności i nie szukają sposobów, by szkodzić; albo stoją po stronie Federacji Rosyjskiej i jej "praw" do zabijania i przejmowania terytoriów. SpaceX (Starlink) i Gwynne Shotwell powinni wybrać określoną stronę" - napisał na Twitterze doradca Wołodymyra Zełenskiego (https://tinyurl.com/4xd5r2mu).

SpaceX podjął kroki, by uniemożliwić ukraińskiemu wojsku korzystanie z łączących z internetem satelitarnych terminali Starlink do kontrolowania dronów - powiadomiła w środę Shotwell.

Podkreśliła, że Starlinki są przeznaczone do komunikacji oraz celów humanitarnych i nigdy nie miały być wykorzystywane jako broń, bo jest to niezgodne z intencjami firmy i umowami z rządem w Kijowie.

Satelitarne terminale internetowe Starlink stworzone przez SpaceX to ważny środek łączności ukraińskiego wojska, zapewniający wsparcie w walkach i umożliwiający komunikację nawet po zniszczeniu sieci telefonii komórkowej i internetowej przez rosyjskiego najeźdźcę. Terminale są również wykorzystywane przez odciętych od tradycyjnych metod dostępu do internetu cywilów.

Na Ukrainie działa już 30 tys. Starlinków, które stały się częścią infrastruktury krytycznej państwa - informował w połowie stycznia minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. Sprzęt był finansowany i dostarczany przez darczyńców z całego świata, również samą firmę SpaceX. Polska przekazała Ukrainie dotychczas ponad 10 tys. Starlików - podał na początku grudnia ub.r. pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.