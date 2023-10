Dzisiejsze tragiczne kadry z obwodu charkowskiego, gdzie w rosyjskim ostrzale zginęło co najmniej 49 cywilów, to przypomnienie dla wszystkich, którzy są gotowi uśmiechać się i podawać rękę zbrodniarzowi wojennemu Putinowi, a także publikować memy i kpić z Ukraińców - ocenił w czwartek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Kolejny podstępny rosyjski atak, w którym nie było żadnej logiki wojskowej. (...) Sieci społecznościowe ukryją te (drastyczne) zdjęcia i określą je jako +treści o charakterze wrażliwym+. Kierownictwo platformy X prawdopodobnie ograniczy zasięg (tych treści)" - napisał Podolak na platformie X (d. Twitterze) (https://tinyurl.com/mrycyrvb).

"To przypomnienie (również) dla tych, którzy chcą sprzedawać coś Rosji i powrócić do krwawego +business as usual+. Rosja Putina - to prawdziwe zło i nie jest to wyłącznie metafora czy figura retoryczna. Musimy je pokonać. Wszyscy. Cały cywilizowany świat" - oświadczył doradca głowy państwa.

W czwartek rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość Hroza w rejonie (powiecie) kupiańskim obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy. Pocisk trafił w sklep i kawiarnię, w której lokalni cywile zgromadzili się na stypie po pogrzebie jednego z mieszkańców wsi.

Według najnowszych komunikatów ukraińskich władz zginęło co najmniej 49 osób, w tym jedno dziecko, a siedem zostało rannych.