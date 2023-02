Ukraina: Doradca prezydenta: trwają rozmowy w sprawie dostarczenia nam pocisków dalszego zasięgu i samolotów szturmowych

Koncentracja rosyjskich sił na okupowanych terenach Ukrainy wymaga od nas i naszych partnerów konkretnych działań, dlatego już powstała "koalicja czołgowa", a ponadto trwają rozmowy w sprawie przekazania Kijowowi pocisków dalszego zasięgu i samolotów szturmowych - oznajmił w środę doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

"Każda faza wojny wymaga odpowiednich rodzajów uzbrojenia" - podkreślił polityk w komunikacie na Twitterze. Jak dodał, w ramach "koalicji czołgowej" planowane są przedsięwzięcia logistyczne, szkolenia dla żołnierzy ukraińskich formacji pancernych i przede wszystkim dostarczenie maszyn przez kraje sojusznicze (https://tinyurl.com/mr4tf62v).

W pierwszej fazie dostaw ciężkiego uzbrojenia otrzymamy od naszych zachodnich partnerów 120-140 nowoczesnych czołgów. Będą to niemieckie maszyny Leopard 2, w tym m.in. z Polski, brytyjskie Challenger 2 i amerykańskie M1 Abrams, ale mamy też nadzieję na francuskie czołgi Leclerc - oznajmił we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Szef dyplomacji powiadomił, że "koalicja czołgowa" liczy obecnie 12 państw, lecz mogą do niej dołączyć jeszcze inne kraje.

Pozytywna decyzja Zachodu w sprawie przekazania Kijowowi samolotów wielozadaniowych F-16 i pocisków dalszego zasięgu, takich jak ATACMS, jest pewna i wcześniej czy później zostanie podjęta. Nie ma bowiem sensu dostarczać nam czołgów, nie zapewniając tym pojazdom osłony z powietrza - ocenił we wtorek ukraiński ekspert ds. wojskowości pułkownik Roman Switan.