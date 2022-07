Ukraina: Doradca prezydenta Ukrainy podziękował premierowi Johnsonowi za wsparcie dla Ukrainy

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podziękował w czwartek ustępującemu premierowi Wielkiej Brytanii za to, że zawsze stał na czele przywódców wspierających Ukrainę.

W związku z ustąpieniem Borisa Johnsona ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii Mychajło Podolak napisał na Twitterze: "Być liderem, to znaczy nazywać rosyjskie zło złem i brać odpowiedzialność w najcięższych czasach. Być liderem, to znaczy jako pierwszy przywódca przyjechać do Kijowa, nie bacząc na ostrzały rakietowe. Dziękuję Borisowi Johnsonowi za to, że rozumie zagrożenie ze strony rosyjskiego potwora i zawsze stał na czele wspierających Ukrainę".

W nagraniu wideo towarzyszącym temu wpisowi powiedział ponadto: "Pan Boris Johnson był pierwszą osobą, która zaczęła nazywać rzeczy po imieniu i nie udawał, że agresja Rosji to jakiś mały konflikt. To osoba, która zaproponowała na globalnej scenie politycznej zmianę pryncypiów. Dzięki niemu mamy sojusz, partnerstwo i broń, i przekonanie, że w tej wojnie zwyciężymy" - powiedział Podolak (https://tinyurl.com/5yyzdxrr).