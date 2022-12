Ukraina: Doradca prezydenta: wciąż potrzebujemy środków obrony powietrznej

Komentując piątkowy zmasowany atak rakietowy Rosji doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak przypomniał, że jego krajowi potrzebne są środki obrony powietrznej i skrytykował sojuszników za zwlekanie z ich przekazywaniem.

"Kolejny zmasowany atak rakietowy na miasta Ukrainy - energetykę, domy mieszkalne" - napisał Podolak na Twitterze.

Zapytał następnie: "Kto jeszcze chce zaproponować +uregulowanie pokojowe+, by pozwolić (Władimirowi) Putinowi zachować twarz? Czy można jeszcze bardziej opóźniać proces przekazywania Ukrainie środków obrony powietrznej, by +nie dopuścić do eskalacji+"? (https://tinyurl.com/538hbbef).

W porannym ataku rakietowym na Ukrainę Rosja użyła ponad 60 pocisków rakietowych wystrzelonych z samolotów, jak i z okrętów na Morzu Czarnym. Jak przekazała armia ukraińska, Rosja użyła pocisków Ch-535 oraz Ch-101 odpalanych z bombowców strategicznych Tu-95, pocisków S-300 i Ch-59 odpalonych z bombowców Tu-22M3. Okręty rosyjskie wystrzeliły pociski Kalibr. Ukraińskie służby odnotowały także ruch rosyjskich samolotów MiG-31K, które mają na uzbrojeniu pociski Kindżał oraz myśliwców Su-35 z rakietami Ch-59.