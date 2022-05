Ukraina: Doradca prezydenta: wzrost cen to nie najgorsze, co czeka demokratyczny świat przy jego obecnej polityce wobec Rosji

Wzrost cen to nie najgorsze, z czym przyjdzie się zmierzyć demokratycznemu światu, jeśli będzie kontynuował obecną politykę w kwestii wywierania presji na Rosję - napisał we wtorek na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

We wpisie Podolak następująco scharakteryzował podejście krajów demokratycznych do Rosji: "Rosja nie może wygrać, ale nie dostarczymy ciężkiego uzbrojenia, bo może to obrazić Rosję. Putin musi przegrać, ale nie nakładajmy nowych sankcji. Miliony umrą z głodu, ale nie jesteśmy gotowi na militarne konwoje (pozwalające na eksport - PAP) zboża".

W związku z blokadą ukraińskich portów 7 mln ton pszenicy, 14 mln ton kukurydzy, 3 mln ton oleju słonecznikowego i 3 mln ton makuchu słonecznikowego nie weszło na światowe rynki - przypomniała ukraińska agencja Ukrinform.