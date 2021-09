Ukraina: Doradca prezydenta: zamach był na mnie, aby zastraszyć najwyższe władze

Przeprowadzono na mnie zamach, aby zastraszyć najwyższy szczebel ukraińskich władz - oświadczył w środę Serhij Szefir, główny doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej tego dnia ostrzelano samochód prezydenckiego doradcy. Ranny został kierowca.

"Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten zamach był przeprowadzony w celu zastraszenia najwyższego szczebla władzy" - powiedział Szefir na briefingu w MSW Ukrainy. Stwierdził przy tym, że Zełenskiego nie da się zastraszyć - pisze Interfax-Ukraina.

Policja rozpatruje trzy główne wersje ataku: działalność państwowa Szefira, nacisk na najwyższe władze, destabilizacja sytuacji politycznej w kraju, w tym rozpatrywana jest możliwość udziału zagranicznych służb specjalnych - poinformował komendant główny ukraińskiej policji Ihor Kłymenko.

Samochód pierwszego doradcy prezydenta Ukrainy został ostrzelany z broni automatycznej w środę rano w obwodzie kijowskim. Ranny został kierowca.

Zełenski, który przebywa w USA, zapowiedział, że wróci do Kijowa wkrótce po zakończeniu swego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślił, że nie wie, kto stoi za zamachem, ale zapowiedział "mocną odpowiedź".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska