Ukraina: Doradca prezydenta zapowiada śledztwo w reakcji na doniesienia mediów o ukraińskim ostrzale Kostiantyniwki

Okoliczności dotyczące ostrzału Kostiantyniwki na wschodzie Ukrainy, gdzie 6 września zginęło 15 osób, wymagają przeprowadzenia dogłębnego śledztwa; nie zapominajmy jednak, że to Rosja regularnie atakuje cele cywilne, a my prowadzimy wyłącznie działania obronne - podkreślił we wtorek Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Atak na Kostiantyniwkę był prawdopodobnie spowodowany pomyłką ukraińskich wojsk. W miasteczko trafił pocisk wystrzelony z ukraińskiej wyrzutni przeciwlotniczej Buk - ujawnił amerykański dziennik "New York Times". Jak podkreślono, "NYT" doszedł do takich wniosków po zbadaniu fragmentów pocisku, a także przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych i treści publikowanych w mediach społecznościowych. Na prawdopodobieństwo ukraińskiej pomyłki miałyby także wskazywać relacje świadków.

W ocenie dziennika 6 września wczesnym popołudniem ukraińskie jednostki artyleryjskie ostrzeliwały rosyjskie pozycje z miejscowości Drużkiwka, położonej 16 km na północny zachód od Kostiantyniwki. Jeden z pocisków jakoby zboczył z kursu i eksplodował w Kostiantyniwce.

"Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się w zagranicznych mediach publikacji zawierających wątpliwości co do udziału Rosji w ataku na Kostiantyniwkę skutkuje powstawaniem teorii spiskowych. (...) Społeczeństwo na pewno otrzyma odpowiedź na pytanie, co dokładnie się stało" - zadeklarował Podolak w komunikacie na Twitterze (https://tinyurl.com/3zsdhen2).

"Nie możemy jednak zapominać, że to Rosja zaatakowała Ukrainę i ponosi odpowiedzialność za sprowadzenie do naszego kraju wojny. I to Rosja regularnie dokonuje zmasowanych ataków przy pomocy rakiet, bomb i dronów na (naszą) infrastrukturę i ludność cywilną. Ukraina prowadzi wyłącznie działania defensywne, broniąc siebie i swoich terytoriów" - zapewnił doradca głowy państwa.

Na doniesienia "NYT" zareagowała we wtorek także Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która potwierdziła dotychczasowe stanowisko strony ukraińskiej, że przyczyną tragedii był rosyjski ostrzał z wyrzutni rakietowych S-300.

Według SBU świadczą o tym fragmenty pocisku znalezione na miejscu zdarzenia, natomiast autor artykułu w amerykańskim dzienniku, Thomas Gibbons-Neff, "systematycznie próbuje dyskredytować Ukrainę i ukraińską armię" i był już dwukrotnie pozbawiany akredytacji prasowej za naruszanie zasad pracy na froncie.

Pocisk wystrzelony w kierunku Kostiantyniwki uderzył w centralną część miejscowości, gdzie znajdowało się wielu cywilów. Ukraińskie władze i media informowały, że pożar objął powierzchnię około 300 metrów kwadratowych, a w wyniku ataku zniszczono lub uszkodzono około 30 stoisk handlowych na bazarze.

Kostiantyniwka, położona ponad 20 km na południowy zachód od kontrolowanego przez Rosjan Bachmutu, jest od wielu miesięcy regularnie ostrzeliwana przez siły agresora.