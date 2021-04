Ukraina: Doradca szefa MSW: atak Rosji jest możliwy, ale skutki dla Kremla będą katastrofalne

Atak Rosji na Ukrainę jest możliwy, ale skutki takich działań dla Kremla będą katastrofalne - ocenił doradca szefa MSW Ukrainy Zorian Szkiriak. Zaznaczył, że może być to "szantaż całego cywilizowanego świata i Ukrainy".

Szkiriak zaznaczył, że trudno jest oszacować działania, myśli i chęci - jak określił - "imperialistycznego maniaka-zabójcy" i możliwość wtargnięcia Rosji na pełną skalę pozostaje. I zaczęło się to nie dzisiaj, a siedem lat temu - dodał Szkiriak w telewizji Ukraina.

Jego wypowiedź cytuje strona internetowa ukraińskiego MSW.

Według doradcy ministra skutki interwencji będą dla Rosji "katastrofalne". "Pytanie tylko, na co zdecyduje się wódz Kremla. Jestem zwolennikiem takiego stanowiska, że jest to szantaż całego cywilizowanego świata i Ukrainy. Ale od (Władimira) Putina można oczekiwać wszystkiego - on nie liczy się z życiem ludzi" - stwierdził doradca Arsena Awakowa.

Szkiriak zapewnił, że ukraińskie siły - zarówno siły zbrojne, jak i oddziały podlegające MSW - są gotowe do obrony Ukrainy.

Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że minionej doby zarejestrowano osiem przypadków naruszenia rozejmu przez porosyjskich separatystów. Nie poinformowano o ewentualnych stratach.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska