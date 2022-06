Ukraina: Doradca szefa MSW: grupą docelową rosyjskiej propagandy są głównie politycy na Zachodzie

Grupą docelową rosyjskiej propagandy, wszelkich fake newsów na temat wojny, nie są Ukraińcy ani nawet Rosjanie, lecz przede wszystkim politycy na Zachodzie; innym zamiarem Kremla jest wywołanie szumu informacyjnego, w którym trudno odróżnić prawdę od fikcji - ocenił w środę doradca szefa MSW Ukrainy Wiktor Andrusiw.

"Jeśli ktoś się z takiego +fejka+ nie śmieje, to znaczy, że nie wie, że jest to nieprawdziwa informacja. Zawsze trzeba pamiętać, kto ma być odbiorcą takich działań. (...) Przykładowo Rosjanie najpierw utrzymywali, że masakra cywilów w Buczy to ukraińska inscenizacja, prowokacja, a potem w podobnym tonie wypowiadał się premier Węgier Viktor Orban" - zauważył Andrusiw, cytowany przez agencję Ukrinform.

W jego ocenie wiele rosyjskich propagandowych treści nie służy konkretnym celom, jak np. złagodzeniu lub zniesieniu zachodnich sankcji, lecz ma wywołać wrażenie chaosu, szumu informacyjnego.

"Nawet jeśli coś zostanie zdemaskowane jako +fejk+, to w sytuacji, gdy o jakimś zdarzeniu krąży tak wiele różnych historii, ludzie mogą nabrać wątpliwości. Odbiorcy przestają wówczas wierzyć w najbardziej oczywiste rzeczy" - podkreślił Andrusiw.

Premier Węgier Orban, odnosząc się do rosyjskiej masakry cywilów w Buczy pod Kijowem, zaapelował 6 kwietnia o "dokładne zbadanie wszystkich przypadków", ponieważ "żyjemy w czasach masowej manipulacji". "Zabrałbym Orbana do Buczy, by zobaczył tych, którzy zginęli. On nie chce tego wiedzieć, trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności. Wspierając Putina, nawet słowami, staje się wspólnikiem tych zbrodni" - skomentował wypowiedź węgierskiego premiera ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.We wtorek MSW Ukrainy poinformowało, że podczas rosyjskiej okupacji najeźdźcy zamordowali w Buczy 461 cywilów, a w całym rejonie (powiecie) buczańskim zginęło 1137 osób.