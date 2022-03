Ukraina: Doradca szefa MSW: Kijów nie jest otoczony

Kijów nie jest otoczony, w mieście zapewnione są wszystkie niezbędne produkty, leki i paliwo - powiedział w sobotę doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

"Z Kijowa można wyjechać pociągiem i samochodem. Nie jesteśmy otoczeni, mamy dostęp do innych części kraju. Takie produkty jak leki, paliwo, wszystko, co niezbędne do życia w mieście, są dostarczane do stolicy" - powiedział Denysenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

Agencja dodaje, że w aplikacji Kijów Digital pojawiła się mapa działających w stolicy stacji benzynowych.