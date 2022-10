Ukraina: Doradca szefa MSW: niedziałający most na Krym to korzyść dla Ukraińców

Uszkodzenie rosyjskiego mostu na anektowany Krym jest bardzo korzystne dla Ukraińców, bo utrudnia Rosjanom dostarczanie żywności, paliwa i broni na obszary okupowane na południu Ukrainy - powiedział w sobotę doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

"Raptownie komplikuje się dla Rosjan sytuacja pod względem logistycznym z dostawami wszystkiego, co tylko można - od żywności i paliwa, do uzbrojenia, zarówno na Krym, jak i do obwodu chersońskiego" - powiedział Denysenko, cytowany przez agencję UNIAN. Dodał, że z tego punktu widzenia uszkodzenie mostu jest "wielkim plusem" dla Ukraińców.

Wyraził przekonanie, że tymczasowa przeprawa promowa, którą zapowiedzieli Rosjanie, nie jest praktycznie możliwa do wznowienia w ciągu jednego dnia. Przyznał zarazem, że częściowo będzie ona rozwiązywała kwestię dostaw.

Transport drogą morską odbywał się z terytorium Rosji na anektowany Krym do 2018 roku, gdy Rosjanie zbudowali most przez Cieśninę Kerczeńską. Rosja anektowała Krym w 2014 roku. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. most, poważnie uszkodzony pożarem w sobotę rano, jest wykorzystywany przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

