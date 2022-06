Ukraina: Doradca Zełenskiego: mówiąc o gotowości do rozmów, Rosja próbuje oszukać świat

Propozycje Rosji w sprawie rozmów to nie więcej niż próba okłamania świata: demonstracja gotowości do dialogu, a potem nóż w plecy – napisał w czwartek na Telegramie doradca szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Dzisiejsze niekończące się propozycje Rosji w sprawie rozmów to nic więcej niż próba okłamania świata, (próba) stworzenia wrażenia gotowości do dialogu, by potem wbić nóż w plecy" - napisał Podolak w czwartek wieczorem.

Według niego Rosja chce wykorzystać ewentualne rozmowy, by "umocnić się na czasowo okupowanych terenach, wykorzystując czasowy rozejm, umocnić swoje pozycje, zgromadzić rezerwy i odnowić potencjał ofensywny".

"Ukraina koniecznie wróci do negocjacji. Tylko w odpowiednim momencie, z silną pozycją negocjacyjną. Gdy Kreml zacznie trzeźwo patrzeć na sytuację i przestanie upijać się swoją własną propagandą" - dodał Podolak.

