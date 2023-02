Ukraina: Dowódca armii o zagrożeniu z Białorusi: te siły nie wystarczą do przeprowadzenia ofensywy

Według szacunków dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Najewa, rosyjskie wojska stacjonujące obecnie na terytorium Białorusi nie wystarczą do przeprowadzenia lądowego ataku na północne regiony Ukrainy.

Odnosząc się do prawdopodobnego zagrożenia militarnego na północy Ukrainy, Najew oświadczył, że "Te siły nie wystarczą w tej chwili do przeprowadzenia ofensywy lądowej, ale to, co może się wydarzyć w przyszłości, zależy od intencji wroga".

Według Najewa ukraińskim obrońcom udało się znacznie wzmocnić północną granicę.

"Stworzyliśmy system barier inżynieryjnych, w szczególności przeciwminowych, zwiększając ich gęstość dziesięciokrotnie wzdłuż granicy państwowej. Utworzyliśmy system linii i stanowisk obronnych" - poinformował Najew na Telegramie.